Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Un conductor de 25 años resultó fallecido tras ser atacado a balazos en la localidad de Villas del Mar 1, cantón central de Limón.

¿Cómo se dio el asesinato del conductor?

La vícitma se desplazaba por esta localidad y aparentemente, según versiones de vecinos, le seguía una motocicleta con dos ocupantes, quienes tras darle alcance, le disparan en múltiples ocasiones.

El vehículo presentó al menos 7 impactos en el parabrisas frontal y otros en la puerta del chofer. Los agentes se encontraron al menos 15 casquillos fuera del vehículo y otros indicios balísticos dentro del mismo.

Atención del incidente

Al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja, aún presentaba signos vitales, sin embargo pese al trabajo de los cuerpos médicos no fue posible salvarle la vida.

Operativos

De inmediato, la Fuerza Pública inicia una serie de operativos para dar con los sospechosos. Hasta el momento no se han podido ubicar.

Con este caso, ya son 193 los homicidios que han ocurrido en la provincia de Limón este 2026.

¿Quién es el fallecido?

Se trata de un hombre de apellido Blandón. El caso se encuentra en investigación.

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