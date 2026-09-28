Keylor Navas vendrá a Costa Rica para los dos partidos restantes de Liga de Naciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

En horas de la mañana de este lunes 28 de setiembre se confirmó la salida de Fernando Batista como seleccionador nacional de Costa Rica, horas después se designó como interino a Bryan Ruiz, pero ahora hay una noticia que se roba la atención durante la tarde.

Regresa Keylor Navas

El guardameta nacional Keylor Navas volverá a la selección de cara a los próximos dos juegos por Liga de Naciones ante Nicaragua y Haití.

Deportes Repretel confirmó la información con fuentes cercanas, en la que sería la primera gran decisión de Bryan Ruiz al mando de la tricolor.

El último juego de Navas con el cuadro patrio fue en la eliminatoria ante Honduras el pasado mes de octubre en 2025.

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Navas no formó parte del proceso de Fernando Batista.