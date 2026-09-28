Fernando Batista no sigue como entrenador, Bryan Ruiz nuevo técnico interino

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La decisión está tomada, Fernando el ‘Bocha’ Batista no seguirá como seleccionador de Costa Rica tras las dos recientes derrotas en Liga de Naciones contra Curazao y Haití.

Así lo conoció Deportes Repretel tras la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo durante la mañana de este lunes 28 de setiembre.

Los números de Batista

El técnico tiene cero victorias en seis partidos y un rendimiento de apenas el 5% en todos los duelos que disputó.

Perdió con Haití, Curazao, Inglaterra, Colombia e Irán. El único duelo en el que sacó puntos fue ante la selección de Jordania.

Los números no son negativos solo con el tema de los puntos, también los goles en contra. Recibió 19 goles en apenas seis juegos, un promedio de 3,16 en contra por cada partido jugado.

¿Ahora quién llega?

Deportes Repretel conoció que Bryan Ruiz será el entrenador interino que se encargue de los dos próximos partidos restantes.