Jugador ecuatoriano que lesionó a Alexis Gamboa se disculpa públicamente

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El futbolista ecuatoriano John Yeboah Zamora publicó un mensaje en sus historias de Instagram para disculparse con el costarricense Alexis Gamboa, luego del incidente ocurrido durante el partido amistoso entre Ecuador y Costa Rica.
Yeboah aseguró que la acción no fue intencional y expresó sus deseos de una pronta recuperación para el defensor nacional.
“Alexis Gamboa, siento mucho lo que pasó ayer. Desde luego, no fue a propósito. Espero que te sientas mejor, que Dios te bendiga”, escribió el ecuatoriano.
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El mensaje fue compartido después del encuentro, en el que Gamboa sufrió una lesión tras la acción protagonizada por el ecuatoriano.
Escrito por: Daniel Palma Durán.