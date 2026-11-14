Jugador ecuatoriano que lesionó a Alexis Gamboa se disculpa públicamente

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

El futbolista ecuatoriano John Yeboah Zamora publicó un mensaje en sus historias de Instagram para disculparse con el costarricense Alexis Gamboa, luego del incidente ocurrido durante el partido amistoso entre Ecuador y Costa Rica.

Yeboah aseguró que la acción no fue intencional y expresó sus deseos de una pronta recuperación para el defensor nacional.

“Alexis Gamboa, siento mucho lo que pasó ayer. Desde luego, no fue a propósito. Espero que te sientas mejor, que Dios te bendiga”, escribió el ecuatoriano.

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El mensaje fue compartido después del encuentro, en el que Gamboa sufrió una lesión tras la acción protagonizada por el ecuatoriano.

Escrito por: Daniel Palma Durán.