5 mitos sobre la diabetes: CCSS alerta sobre riesgos para la salud

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Las creencias equivocadas sobre la diabetes pueden retrasar su diagnóstico y afectar el tratamiento de quienes viven con esta enfermedad. Por eso, especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aclararon cinco mitos frecuentes entre la población.

El doctor José Miguel Pérez Rojas, endocrinólogo del hospital San Rafael, explicó que la enfermedad puede avanzar durante años sin presentar síntomas. Por esta razón, recomendó acudir a controles médicos periódicos, aunque las personas se sientan bien.

Estos son los cinco mitos y la explicación del especialista:

Solo las personas con antecedentes familiares pueden desarrollar diabetes: Tener familiares con esta enfermedad aumenta el riesgo, pero no es el único factor. También influyen el sobrepeso, la poca actividad física, la alimentación y la edad. La diabetes aparece únicamente por comer alimentos dulces: Su desarrollo involucra factores genéticos, metabólicos, ambientales y relacionados con el estilo de vida. El consumo frecuente de bebidas azucaradas y productos procesados puede aumentar el riesgo, pero no es la única causa. Las personas con diabetes no pueden consumir carbohidratos y necesitan alimentos especiales: Los carbohidratos forman parte de una alimentación equilibrada. Lo importante es elegirlos adecuadamente, controlar las porciones y distribuirlos durante el día. Tampoco es necesario comprar productos especiales para personas con diabetes.

La diabetes solo afecta a personas adultas mayores: Aunque el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con la edad, también puede presentarse en adultos jóvenes, adolescentes y niños. La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad. Empezar a utilizar insulina significa que la persona fracasó o que la enfermedad llegó a su etapa final: La insulina ayuda a controlar la glucosa y proteger el organismo. Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden necesitarla durante su tratamiento, mientras que quienes tienen diabetes tipo 1 la requieren para vivir.

Lea aquí también: Balacera deja una persona gravemente herida

El especialista recordó que la diabetes no debe abordarse desde la culpa y recomendó mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, seguir el tratamiento médico y asistir a controles periódicos para prevenir complicaciones.

Escrito por: Daniel Palma Durán