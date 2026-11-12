Joven se estira el cuello y termina sufriendo un derrame cerebral en Estados Unidos

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Lo que parecía un simple estiramiento terminó convirtiéndose en una emergencia médica para KayLynne Felthager, una residente de Colorado, Estados Unidos, quien sufrió un accidente cerebrovascular después de realizar un movimiento de cuello para aliviar un dolor de cabeza.

El episodio ocurrió cuando regresaba de hacer compras en un supermercado. Al sentir una molestia, inclinó el cuello hacia la derecha y escuchó un chasquido en el lado izquierdo. Aunque inicialmente sintió alivio, minutos después comenzó a experimentar un dolor intenso.

Días más tarde, mientras se maquillaba, perdió temporalmente la visión del ojo derecho durante aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, presentó hormigueo y entumecimiento en el lado derecho del cuerpo, además de dificultades para hablar.

Su esposo la trasladó de urgencia a un hospital, donde los médicos diagnosticaron una disección arterial cervical. Esta lesión provocó la formación de un coágulo que llegó hasta el cerebro y ocasionó el derrame cerebral.

Tras varios meses de seguimiento médico, los especialistas confirmaron su recuperación. Sin embargo, el caso puso en evidencia los riesgos asociados con determinadas lesiones en las arterias del cuello.

¿Qué recomiendan los especialistas para prevenir un derrame?

Los especialistas recomiendan evitar los movimientos bruscos y la manipulación forzada del cuello. Además, advierten que síntomas como dolor intenso, pérdida repentina de visión, debilidad en alguna parte del cuerpo, hormigueo o dificultad para hablar requieren atención médica inmediata.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.