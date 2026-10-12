Joven muere baleado en calle de Pavas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso que cobró la vida de un joven en Pavas.

¿Cómo murió ocurrió el asesinato?

Según la versión preliminar, el suceso inició cuando la víctima se acercó a un vehículo que estaba estacionado. Tras una discusión, le dispararon desde dentro de este.

Otro vehículo particular llevó al joven a la estación de bomberos, donde lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios y, minutos después de ingresar, fue declarado sin signos vitales.

Autoridades judiciales lo identificaron con el apellido Solano, de 19 años y, señalaron que tenía una herida por arma de fuego en el abdomen.

Este suceso ocurrió a las 9:37p.m. de este 11 de octubre, en las inmediaciones del plantel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Pavas, San José.

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Por: Camila Rosales Méndez

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