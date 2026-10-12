Autobús atropella a mujer y queda en estado crítico

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre el atropello de una mujer que resultó gravemente herida la mañana de este lunes.

Según la información preliminar, el incidente cuando la víctima fue atropellada por un autobús. Al sitio acudió una unidad básica de emergencia para atenderla.

Tras el impacto, la mujer quedó politraumatizada y en condición crítica, por lo que los socorristas la trasladaron a la Clínica de Cariari.

De momento, las autoridades solo la identificaron como una mujer adulta y no han brindado más detalles sobre su estado de salud.

El suceso ocurrió a las 5:02 a. m. de este 12 de octubre, en Cariari de Pococí, Limón.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.