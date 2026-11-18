Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Un joven motociclista de apellido Teno, de 18 años y nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente de tránsito en San Rafael de Alajuela.

¿Qué ocurrió con el motociclista?

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando el joven aparentemente conducía una motocicleta y chocó contra un vehículo que permanecía estacionado.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al motociclista al Hospital de Alajuela. Sin embargo, el centro médico notificó su fallecimiento al OIJ a las 3:00 a. m.

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Posteriormente, los agentes coordinaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar los procedimientos correspondientes.

La institución mantiene el caso bajo investigación y busca esclarecer cómo ocurrió la colisión. Para ello, deberá recopilar información que permita determinar las circunstancias del accidente y establecer las condiciones en las que se produjo el impacto.

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Escrito por: Aneisha Cortés