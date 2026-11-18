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Un joven motociclista de apellido Teno, de 18 años y nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente de tránsito en San Rafael de Alajuela.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando el joven aparentemente conducía una motocicleta y chocó contra un vehículo que permanecía estacionado.
La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al motociclista al Hospital de Alajuela. Sin embargo, el centro médico notificó su fallecimiento al OIJ a las 3:00 a. m.
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Posteriormente, los agentes coordinaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar los procedimientos correspondientes.
La institución mantiene el caso bajo investigación y busca esclarecer cómo ocurrió la colisión. Para ello, deberá recopilar información que permita determinar las circunstancias del accidente y establecer las condiciones en las que se produjo el impacto.
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Escrito por: Aneisha Cortés