Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Una mujer de 32 años y una niña de 7 años fueron trasladadas en condición crítica a un centro médico tras ser atropelladas por un vehículo liviano en Río Cuarto de Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a las 10:18 p. m. El incidente se reportó a 150 metros de la delegación policial.

¿Cómo ocurrió el atropello?

Según la información de la institución, el automóvil impactó a las dos mujeres y les provocó heridas. Debido a la gravedad de su condición, los cruzrojistas las trasladaron a un centro médico para recibir atención especializada.

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Para atender el incidente, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico, cuyos funcionarios brindaron atención prehospitalaria a ambas pacientes.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias en las que ocurrió el atropello ni las causas del accidente.

Tampoco se cuenta con detalles adicionales sobre la identidad de las mujeres o la evolución de su estado de salud después del traslado.

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Escrito por: Aneisha Cortés