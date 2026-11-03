Joven de 19 años muere tras salir expulsado de carro en choque contra buseta

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un joven de 19 años murió la madrugada de este martes luego de salir expulsado del vehículo en el que viajaba durante un choque contra una buseta en Desamparados de Alajuela.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Sánchez. El accidente ocurrió pasadas las 2 a. m., en vía pública.

Vehículo tenía denuncia por robo

Según la versión preliminar, el joven viajaba en un automóvil tipo sedán cuando ocurrió la colisión contra la buseta. Producto del impacto, salió expulsado del carro y quedó sin vida sobre la vía pública.

Los agentes del OIJ de Alajuela realizaron la inspección del sitio y del vehículo en el que viajaba el fallecido. Durante las diligencias determinaron que el automóvil tenía una denuncia por robo, luego de que fuera sustraído en Heredia el pasado 1.º de noviembre.

Una vez concluidas las inspecciones y los análisis correspondientes, las autoridades entregaron el vehículo a su propietario registral.

OIJ investiga las circunstancias del choque

El cuerpo del joven fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

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Además, al conductor de la buseta le practicaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.