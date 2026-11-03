Detienen hombre sospechoso de mantener menor de edad como servidor sexual

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Dos allanamientos en el distrito de Desamparados de Alajuela permitieron la detención de un hombre de 44 años, sospechoso de someter a un menor de edad a explotación sexual.

Al sospechoso lo identificaron con los apellidos Chavarría Miranda y, según la investigación, aparentemente provechó la situación de vulnerabilidad y abandono en la que vivía el adolescente para ofrecerle techo y cubrir sus necesidades básicas a cambio de someterlo a actos sexuales.

Denuncia permitió iniciar la investigación

El caso comenzó luego de que un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentara una denuncia ante la Unidad Especializada de Tráfico y Trata de Personas.

A partir de esa alerta, la Fiscalía Adjunta de Alajuela abrió una investigación que permitió coordinar los allanamientos de este martes con la Policía Profesional de Migración.

De acuerdo con la información preliminar, al menor lo habrían obligado a participar en la producción de videos con contenido sexual.

Buscan pruebas en dispositivos electrónicos

Durante los operativos, las autoridades buscan evidencias, principalmente equipos electrónicos, que permitan reforzar la investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El sospechoso será presentado ante la Fiscalía para su indagatoria. Posteriormente, el Ministerio Público podría solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Alajuela.

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La investigación continúa mientras los agentes recopilan pruebas relacionadas con la presunta explotación sexual del menor.