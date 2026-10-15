Acribillan a joven en vía pública

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un joven de 20 años, de apellido Trejos, fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en San Felipe de Alajuelita, mientras se encontraba en vía pública, frente a su vivienda.

¿Qué ocurrió?

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra el joven.

Trejos recibió al menos ocho impactos de bala, principalmente en el tórax.

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¿Qué pasó con el joven?

Tras el ataque, allegados trasladaron al joven en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, se declaró fallecido poco después de su ingreso.

El reporte del caso ingresó a las 10:20 p. m.

Caso bajo investigación

Agentes del OIJ recolectaron indicios en la escena y mantienen la investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

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