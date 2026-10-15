Acribillan a joven en vía pública

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un joven de 20 años, de apellido Trejos, fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en San Felipe de Alajuelita, mientras se encontraba en vía pública, frente a su vivienda.
Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra el joven.
Trejos recibió al menos ocho impactos de bala, principalmente en el tórax.
Le puede interesar: Asesinan a mujer de un balazo en la cabeza dentro de una casa
Tras el ataque, allegados trasladaron al joven en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, se declaró fallecido poco después de su ingreso.
El reporte del caso ingresó a las 10:20 p. m.
Agentes del OIJ recolectaron indicios en la escena y mantienen la investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.