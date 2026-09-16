Investigan presunta filtración de datos sensibles de ticos en la dark web

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) investiga una supuesta filtración masiva de datos de costarricenses, luego de detectar una publicación en la Dark Web el pasado sábado 12 de septiembre.

La persona que publicó la información aseguró tener una base de datos con más de 400 millones de líneas relacionadas con salarios, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos, fotografías y otros datos personales.

La Dirección Nacional de Ciberseguridad analiza una muestra cercana a las 10.000 líneas liberadas por el supuesto actor de amenaza. En una revisión preliminar, los expertos confirmaron que parte de la información corresponde a datos reales, aunque esto no permite confirmar la autenticidad de toda la base.

MICITT contactó a autoridades de República Dominicana

El MICITT informó que mantiene comunicación con autoridades de República Dominicana, donde la misma persona fue relacionada con otro incidente similar.

El caso también quedó en manos de las autoridades judiciales y de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que deberán determinar la procedencia de la información y si ocurrió una violación de datos personales.

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Banco Central niega vulneración de sus sistemas

La aparición de la supuesta base de datos generó versiones que relacionaron parte de la información con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, administrado por el Banco Central de Costa Rica.

Sin embargo, el Banco Central negó una vulneración. La institución indicó que no detectó afectaciones en ese registro ni en otros sistemas informáticos y aseguró que su infraestructura tecnológica opera con normalidad.

Datos podrían facilitar fraudes y suplantaciones

Según los expertos citados en el reporte, este tipo de información puede facilitar fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y ataques de phishing.

Las autoridades recomiendan desconfiar de mensajes inesperados, evitar enlaces o archivos sospechosos, no compartir información personal y activar la autenticación multifactor en las cuentas.

La investigación deberá determinar si los datos corresponden a una filtración real, cuál sería su origen, qué cantidad de información quedó expuesta y el posible impacto para las personas afectadas.