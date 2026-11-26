Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Agentes en Contra del Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospechan que un hombre de apellido apellido Estrada Pérez y de 26 años usaba medicamentos con el fin de sedar a su hijastra, una niña de 7 años y aprovechar ese estado para quitarle la ropa y grabarla desnuda.

En los videos que los agentes analizaron y dieron pie a la investigación en contra del sujeto, vecino de Margarita de Sixaola en Talamanca de Limón, observaron que pese a que Estrada Pérez grababa a la niña, esta nunca se despertaba. Decomisaron los medicamentos para la alergia en la vivienda del sospechoso.

Trascendió que fueron recetados para el hermano menor de la pequeña.

Material del padrastro

Los agentes lograron determinar que el sospechoso de producción de material de abuso sexual infantil había grabado a su hijastra en al menos 116 ocasiones. Almacenaron este material en una nube y lo compartieron con usuarios de distintas redes sociales.

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Momento del allanamiento: lo encontraron en la cama con la niña

En el momento del allanamiento, Estrada Pérez se encontraba en la cama con la menor, mientras su compañera sentimental y el otro hijo estaban en una casa de un familiar dentro de la misma propiedad.