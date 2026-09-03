Capturan a “Benzema” durante reunión entre altos mandos del “Diablo”

Once personas fueron detenidas este jueves durante un allanamiento realizado por agentes del OIJ en una finca de Pococí y Guácimo mientras se encontraban en una reunión.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Azofeifa, conocido como “Benzema”, quien tendría una relación familiar directa con el fallecido conocido como “Coco Guácimo”.

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Otro de los detenidos es un hombre de apellido González, alias “Ping”, quien también sería familiar directo de “Coco Guácimo”.

El OIJ investiga ahora qué función cumplían las demás personas detenidas y cuál era el objetivo de la reunión.

Decomisan armas y dinero

Durante el operativo, los agentes decomisaron cuatro armas de fuego, aparentemente pistolas, además de dinero en efectivo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las responsabilidades y vínculos de los sospechosos.

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