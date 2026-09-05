INTERPOL detiene costarricense en Colombia

La oficina de Interpol en San José del OIJ realizó una operación con la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, en Bogotá, para detener a un costarricense en el país sudamericano.

¿Por qué detuvieron al costarricense?

La información brindada por las autoridades señala que el Tribunal Penal emitió una orden de detención por los delitos de estafa mayor, apropiación y retención indebida, el 22 de junio de 2026.

Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2015, cuando aparentemente cometió una estafa por $26.000 a una persona.

Agentes de Interpol descubrieron que en 2025 el sospechoso salió de Costa Rica hacia Estados Unidos y posteriormente viajó a Colombia, donde se casó con una mujer de ese país.

El costarricense, identificado con el apellido Chevez, de 40 años, fue ubicado y detenido el 3 de septiembre en Cali, Colombia. Ahora, las autoridades gestionan su extradición.

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Por: Camila Rosales Méndez

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