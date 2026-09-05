INTERPOL detiene costarricense en Colombia

La oficina de Interpol en San José del OIJ realizó una operación con la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, en Bogotá, para detener a un costarricense en el país sudamericano.
La información brindada por las autoridades señala que el Tribunal Penal emitió una orden de detención por los delitos de estafa mayor, apropiación y retención indebida, el 22 de junio de 2026.
Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2015, cuando aparentemente cometió una estafa por $26.000 a una persona.
Agentes de Interpol descubrieron que en 2025 el sospechoso salió de Costa Rica hacia Estados Unidos y posteriormente viajó a Colombia, donde se casó con una mujer de ese país.
El costarricense, identificado con el apellido Chevez, de 40 años, fue ubicado y detenido el 3 de septiembre en Cali, Colombia. Ahora, las autoridades gestionan su extradición.
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Por: Camila Rosales Méndez
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