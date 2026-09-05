Apuñalan a hombre en el pecho durante riña

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó una riña que dejó a un hombre con una herida crítica.

Según la información preliminar, la Policía Administrativa reportó los hechos al OIJ. El suceso ocurrió en vía pública, en el centro de Palmar Norte, y aún se desconocen los motivos de la riña.

La víctima requirió traslado al Hospital Tomás Casas. Presentaba una condición crítica y una herida por arma blanca en el pecho. Las autoridades lo identificaron con el apellido Céspedes, de 49 años.

Por su parte, también detuvieron a un hombre sospechoso de apellido Sandi, de 33 años, quien quedó a las órdenes de las autoridades.

El suceso ocurrió a eso de las 9:00 p. m. de este viernes 4 de agosto.

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Por: Camila Rosales Méndez

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