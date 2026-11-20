Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) alertó sobre una nueva modalidad de estafas relacionadas con el pago del marchamo 2027.

¿Cómo funcionan?

Los delincuentes utilizan tarjetas robadas o clonadas para cancelar el derecho de circulación y luego engañan a los propietarios para que les devuelvan el dinero.

Una de las modalidades consiste en contactar a la víctima y asegurarle que pagaron su marchamo por error. Después, solicitan que les transfiera el monto o lo entregue en efectivo. En algunos casos, incluso ofrecen aceptar una cantidad menor para concretar la devolución.

El problema surge cuando las entidades financieras detectan el uso irregular de la tarjeta y anulan el pago. Así, la víctima pierde el dinero que entregó al estafador y queda nuevamente con el marchamo pendiente.

¿Cómo atraen a las víctimas?

Otra modalidad consiste en supuestos intermediarios que ofrecen tramitar el marchamo y entregarlo a domicilio a cambio de un pago previo por SINPE Móvil o en efectivo. Para convencer a los clientes, prometen descuentos especiales.

El INS recordó que el marchamo no tiene rebajas ofrecidas por terceros y recomendó realizar el trámite únicamente mediante canales y recaudadores autorizados.

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Además, pidió desconfiar de solicitudes de devolución de dinero por supuestos pagos equivocados y verificar cualquier situación antes de realizar transferencias.

Si sospecha que fue víctima de una estafa, puede consultar en www.grupoins.com o llamar al 800-935-34-67.