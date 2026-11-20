Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió este viernes el estado de California, Estados Unidos, según los registros del Servicio Geológico de ese país (USGS).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al noroeste de Pinnacles, una zona ubicada entre San Francisco y Fresno.

Poca profundidad

De acuerdo con el reporte del USGS, el temblor se registró a una profundidad de 6,7 kilómetros, durante las primeras horas de este viernes.

El organismo estadounidense recopiló información de 78 estaciones sísmicas para analizar el movimiento.

De momento, la información suministrada detalla que el sismo no provocó daños materiales o personas afectadas.

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