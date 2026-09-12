Informe del OIJ revela el mes más violento del año

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó información sobre la cantidad de homicidios contabilizados en el país durante 2026, incluyendo las cifras correspondientes a cada mes.
Según los datos brindados por la institución, los tres meses con mayor cantidad de homicidios son:
En total, Costa Rica ya alcanza los 559 homicidios en lo que va del 2026, de los cuales 17 corresponden a este mes de septiembre.
De este total, 46 personas fueron víctimas colaterales.
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Por: Camila Rosales Méndez
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