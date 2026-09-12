Choque provoca traslados de 5 personas en condición grave

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió un choque entre dos vehículos livianos que dejó cinco personas en condición grave.

Según la información preliminar, dos pacientes fueron trasladados en condición crítica y otros tres en condición urgente al Hospital de Ciudad Neily.

Para atender la emergencia, se requirió el apoyo de tres unidades de Soporte Básico y un vehículo operativo.

El choque ocurrió a eso de las 6:26 p. m. en Puntarenas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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