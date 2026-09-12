Choque provoca traslados de 5 personas en condición grave

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La Cruz Roja Costarricense atendió un choque entre dos vehículos livianos que dejó cinco personas en condición grave.
Según la información preliminar, dos pacientes fueron trasladados en condición crítica y otros tres en condición urgente al Hospital de Ciudad Neily.
Para atender la emergencia, se requirió el apoyo de tres unidades de Soporte Básico y un vehículo operativo.
El choque ocurrió a eso de las 6:26 p. m. en Puntarenas.
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Por: Camila Rosales Méndez
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