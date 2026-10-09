Influencer mexicana asesina a balazos a su novio y sus tres hijos pequeños

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Encontraron muertos a una influencer de 33 años y su hijo de dos años dentro de una camioneta en Montemorelos, México. Horas antes, las autoridades localizaron los cuerpos de su pareja y sus otros dos hijos en la vivienda familiar.

A la mujer la identificaron como Cindy Tamez. Según las autoridades, las cinco personas presentaban heridas de arma de fuego.

Las primeras pericias apuntan a que Tamez habría matado a su pareja y a los dos hijos mayores en la casa, antes de trasladarse con el menor y dispararle. Posteriormente, la mujer habría atentado contra su propia vida, de acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores.

¿Cuál sería la razón?

La investigación apunta a que los hechos comenzaron después de una reunión familiar y con amigos en la vivienda. Según la información divulgada sobre el caso, durante el encuentro hubo consumo de alcohol y una fuerte discusión entre Tamez y Moya Garza.

El fiscal Javier Flores Saldívar indicó que el hombre presuntamente dormía cuando recibió el disparo.

Los cuerpos de los dos niños mayores aparecieron detrás de un sillón en la sala de la vivienda. Los investigadores sospechan que los menores intentaron esconderse al escuchar los disparos contra su padre.

Un adolescente estaba durmiendo en la casa

Entre los testimonios recopilados figura el de un adolescente de 14 años, amigo de la familia, que se había quedado a dormir en la vivienda.

Según la información de la investigación, el joven declaró que vio a Tamez disparar contra una de las víctimas. También indicó que ella se percató de su presencia, pero no lo atacó.

Las autoridades mantienen el análisis de los testimonios y las pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos.

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La publicación que hizo horas antes de las muertes

Horas antes de que se descubrieran los cuerpos, Tamez publicó un video desde un vehículo con un mensaje que llamó la atención tras conocerse el caso.

“No todos conocen mi lado oscuro. Quemaría mi propia casa solo para ver la de mi vecino arder, aunque eso me perjudique a mí también”, escribió en la publicación.

Sin embargo, el contenido del mensaje no permite establecer por sí solo una relación con los hechos ni determinar las razones detrás de las muertes.

Cindy Tamez tenía decenas de miles de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con vehículos, fiestas y un estilo de vida de lujos.