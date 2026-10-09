Detienen a alias “Salchichón” en Limón

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Más de 20 personas detenidos y cerca de 80 allanamientos es el saldo del operativo “Portus” que lideraron el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, y el Ministerio Público durante la mañana de este viernes 9 de octubre, principalmente en Limón.

El objetivo era desarticular una presunta estructura criminal vinculada con robos de combustible y contenedores, narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales.

Cabecillas detenidos

Entre los detenidos destacan dos hombres señalados como líderes de la organización: uno de apellido Delgado, conocido como alias Chon, y otro de apellido Vargas, alias Salchichón.

¿Con qué los vincula el OIJ?

La investigación comenzó en 2024 y permitió relacionar al grupo con 11 robos de contenedores que transportaban mercancías. Aparentemente, los sospechosos aprovechaban información disponible en el Ministerio de Hacienda para identificar los contenedores, conocer qué productos transportaban.

Las pesquisas también relacionan a la estructura con dos homicidios ocurridos en la provincia de Limón.

El primero corresponde a una mujer de apellido Arauz, asesinada el 27 de diciembre de 2025. Según Soto, el caso estaría aparentemente relacionado con el robo de combustible.

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El segundo hecho corresponde a un hombre de apellido Morris, cuyo homicidio ocurrió el 2 de agosto de 2026 en Liverpool de Limón. Las autoridades vinculan este caso con un presunto ajuste de cuentas asociado al narcotráfico.

Soto indicó que, durante las pesquisas, los investigadores decomisaron alrededor de 12 kilos de distintas drogas.