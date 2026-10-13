Influencer internacional se intoxica con comida en Costa Rica

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La creadora de contenido española Nerea Peña terminó en un hospital de San José durante su viaje por Costa Rica, luego de sufrir fuertes dolores de estómago, náuseas y vómitos durante toda una noche.

La influencer relató su experiencia en redes sociales, donde explicó que llevaba aproximadamente un mes recorriendo el país cuando llegó a la capital para visitar un mercadillo que había visto en internet.

Según contó, después de cenar en un restaurante y regresar al hostal donde se hospedaba, comenzó a sentirse muy mal. Las náuseas y el dolor abdominal aumentaron con el paso de las horas, hasta que empezó a vomitar repetidamente.

Pasó toda la noche con vómitos

Peña explicó que vomitó cuatro veces durante la noche y que su condición empeoró a pesar de que ya no tenía alimentos en el estómago. Ante la intensidad de los síntomas, decidió acudir a un hospital alrededor de las 6 a. m.

En el centro médico le realizaron un análisis de sangre y otras pruebas. Además, recibió medicamentos para controlar las náuseas y suero debido a la pérdida de líquidos.

La española destacó la atención que recibió en el hospital, aunque comentó que uno de los medicamentos le provocó mucho sueño y que llegó a tener dificultades para abrir los ojos.

Finalmente, los médicos le diagnosticaron una intoxicación alimentaria.

Le puede interesar: Las fotos más graciosas de animales en 2026: Conozca todas las nominadas

Al día siguiente visitó el Mercado Central

Uno de los detalles que llamó la atención de su relato fue que la cena previa a los síntomas ocurrió en un restaurante que describió como moderno, y no en un puesto de comida callejera.

Peña también contó que algunas personas le respondieron en redes sociales con comentarios sobre comer en el Mercado Central. Sin embargo, aclaró que al día siguiente, cuando comenzó a sentirse mejor, decidió visitar ese lugar, que era uno de los motivos de su viaje a San José.

Allí comió arroz con mariscos y ceviche, alimentos que, según relató, le sentaron bien.

La creadora de contenido explicó que después de esa comida comenzó a recuperarse y continuó su viaje, aunque reconoció que la experiencia fue especialmente angustiante por encontrarse lejos de su casa y en una ciudad que no conocía.