Las fotos más graciosas de animales en 2026: Conozca todas las nominadas

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Insectos que parecen saludar a la cámara, un búfalo con “peluca” y una liebre que se tapa la cara son algunas de las imágenes finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2026, un concurso que destaca el lado más divertido de los animales en su hábitat natural.

Las fotografías captan momentos espontáneos que, por sus posturas y expresiones, parecen escenas preparadas para hacer reír. Sin embargo, las imágenes son resultado de situaciones reales que los fotógrafos lograron captar con paciencia y buen ojo.

Un concurso que busca proteger la naturaleza

Más allá del humor, los Nikon Comedy Wildlife Awards buscan acercar a las personas al mundo natural y generar conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad.

El certamen también apoya iniciativas de conservación de fauna silvestre mediante una parte de sus ingresos anuales, con aportes a organizaciones como la fundación Born Free.

Las mejores fotos

Desde Repretel.com, realizamos una selección de algunas de las más graciosas.

Paolo Torre

Robert Gondek

Tanner Mansell

Tapani Linnanmäki

Cliff Fawcett



Lee Frost

Estas son solo algunas de las 40 fotografías nominadas para el premio. Puede repasar la lista completa en la página oficial de National Geographic

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

La edición de 2026 registró un récord de más de 10.000 fotografías procedentes de 112 países. Los ganadores de las distintas categorías se anunciarán el próximo 8 de diciembre, durante una ceremonia en Londres.

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El autor de la fotografía ganadora del premio principal recibirá como recompensa un safari fotográfico en Kenia, además del reconocimiento internacional que otorga el concurso.