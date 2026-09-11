Infección de transmisión sexual acumula 88% de sus casos en hombres

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Mediante su boletín epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud informó sobre la situación de una infección de transmisión sexual que concentra la mayoría de los casos en la población masculina.

¿Cuál es la infección de transmisión sexual?

Se trata de la gonorrea, que ya acumula un total de 1.088 diagnósticos. De estos, 952 corresponden a hombres, lo que representa aproximadamente el 88 % de los casos.

Ante esta situación, el Ministerio explica que es necesario fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento dirigidas a este grupo, sin descuidar la detección en mujeres, donde la infección puede presentarse con pocos o ningún síntoma.

La zona con mayor cantidad de casos es San José, con 465. Sin embargo, la tasa más alta por cada 100.000 habitantes corresponde a Limón, con 29,9.

Adicionalmente, el grupo etario más afectado por la gonorrea es el de los adultos jóvenes de los 20 a 24 años, con un total de 290 casos y una tasa de 76,6.

La gonorrea

Esta infección de transmisión sexual es provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin un tratamiento adecuado, la gonorrea puede generar complicaciones en la salud sexual y reproductiva, entre ellas infertilidad en hombres y mujeres. Además, puede incrementar el riesgo de contraer VIH.

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Por: Camila Rosales Méndez

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