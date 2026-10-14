Incorporan nueva modalidad para retirar el ROP: vea cómo funcionará

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

En los últimos años los trabajadores se han manifestado para exigir el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), pero no ha sido posible. Aunque la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) incorporará a partir de enero de 2027 una nueva modalidad.

Su nombre

Le llaman “Renta Estable”.

¿En qué consiste?

“Esto es capitalizando la lección aprendida que se dio en la crisis del año 202, que llegaban al recálculo de la pensión y por los rendimientos históricos, el monto disminuía. Esto se estaría evitando con la renta estable”, dijo Hermes Alvarado, superintendente de pensiones.

¿Bajará el monto de la pensión del ROP?

“Si se determina que hay inflación positiva, pues ese sería el ajuste que corresponde en ese año“, agregó Alvarado.

Cambios

Uno de los principales cambios es que la pensión se mantiene estable, aún cuando hayan guerras o situaciones externas de crisis. Además, si la inflación es positiva, su monto de pensión puede aumentar.

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Pero, ¿es obligatorio este cambio?

En este caso es voluntario. La operadora debe comunicarle y hacerle un cálculo de cuánto le quedaría la pensión si usted escoge esa modalidad.

¿Cuáles riesgos tiene esta nueva modalidad del ROP?

Todas tienen el riesgo de longevidad. En el caso de la renta estable, ese riesgo se adelanta un poco y se estima que en relación con la que más otorga, se adelantan 2 años.

Recordar que cuando se dio la pandemia y se dio la crisis de contenedores, los fondos de pensiones se vieron afectados y por ende, muchos jubilados recibieron menos dinero. Con esta nueva modalidad, la idea es que no suceda. Eso sí, hay riesgos, por ejemplo, de que la pensión se acabe antes de fallecer.