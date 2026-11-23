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Las personas con dominio del inglés podrán participar en una feria de empleo que se llevará acabo este martes 24 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la sede regional del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en Heredia.
Durante la actividad, la empresa Bill Gosling Outsourcing reclutará personal para el puesto de agente bilingüe de servicio al cliente y cobranzas.
Entre los requerimientos indispensables, los interesados deberán contar con un nivel de inglés B2 (85 % o superior) y presentar su hoja de vida actualizada.
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La feria se realizará en el aula 7 del edificio 7 del INA Regional de Heredia, en San Francisco, diagonal al supermercado, cerca del hospital.
Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2210-6060.
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Escrito por: Aneisha Cortés