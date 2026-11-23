Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Las personas con dominio del inglés podrán participar en una feria de empleo que se llevará acabo este martes 24 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la sede regional del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en Heredia.

¿Cuáles puestos estarán disponibles en la feria?

Durante la actividad, la empresa Bill Gosling Outsourcing reclutará personal para el puesto de agente bilingüe de servicio al cliente y cobranzas.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requerimientos indispensables, los interesados deberán contar con un nivel de inglés B2 (85 % o superior) y presentar su hoja de vida actualizada.

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La feria se realizará en el aula 7 del edificio 7 del INA Regional de Heredia, en San Francisco, diagonal al supermercado, cerca del hospital.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2210-6060.

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Escrito por: Aneisha Cortés