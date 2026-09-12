INA abre nueva oferta de cursos Cisco

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Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó sobre una nueva oferta de cursos de la Academia Cisco.
Según la información que brindó la institución, las opciones disponibles son:
Todos cuentan con una modalidad de autoaprendizaje y hay tiempo hasta el 22 de noviembre para iniciar.
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Por: Camila Rosales Méndez
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