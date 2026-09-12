INA abre nueva oferta de cursos Cisco

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó sobre una nueva oferta de cursos de la Academia Cisco.

Los cursos

Según la información que brindó la institución, las opciones disponibles son:

Conciencia digital

Seguridad y protección digital

Introducción a la IA moderna

Todos cuentan con una modalidad de autoaprendizaje y hay tiempo hasta el 22 de noviembre para iniciar.

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Por: Camila Rosales Méndez

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