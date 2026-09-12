Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito en el que hubo tres víctimas, dos fallecidas y una en condición crítica.

Según la información preliminar, el suceso fue un choque entre dos motocicletas. Tras la atención de dos unidades de emergencia, la persona herida fue trasladada a la Clínica de Río Frío. No obstante, las dos víctimas mortales fallecieron en el sitio.

Este accidente ocurrió a eso de las 9:46 p. m. de este viernes 11 de agosto, en la provincia de Heredia.

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Por: Camila Rosales Méndez

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