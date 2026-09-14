INA abre cursos de inglés con Cisco: conozca cómo acceder

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció, mediante sus plataformas oficiales en redes sociales, una nueva serie de cursos de inglés con la Academia Cisco.
Según la información institucional, las capacitaciones disponibles serán:
Los cuatro cursos son gratuitos y tendrán una modalidad de autoaprendizaje. Estos estarán disponibles hasta el 22 de noviembre de este 2026.
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Por: Camila Rosales Méndez
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