INA abre cursos de inglés con Cisco: conozca cómo acceder

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció, mediante sus plataformas oficiales en redes sociales, una nueva serie de cursos de inglés con la Academia Cisco.

La oferta académica del INA

Según la información institucional, las capacitaciones disponibles serán:

English for IT: Advice and Time

English for IT: Needs and Responsibilities

English for IT: People and Quantities

English for IT: Describing and Comparing

Los cuatro cursos son gratuitos y tendrán una modalidad de autoaprendizaje. Estos estarán disponibles hasta el 22 de noviembre de este 2026.

También podría interesarle: Encuentran hombre baleado en plaza de deportes

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.