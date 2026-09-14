Encuentran hombre baleado en plaza de deportes

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso, en el que un hombre resultó herido por arma de fuego.

La versión preliminar solo indica que, la víctima llegó hasta la plaza de deportes de la localidad con una herida de bala en el cuello.

Al hombre, de apellido Ramírez y 30 años, lo atendió personal de la Cruz Roja Costarricense en el sitio y, posteriormente, lo trasladaron a un centro médico.

Este suceso ocurrió en Loma Linda, en Desamparados, a eso de las 10:00 p. m. de este domingo 13 de septiembre.

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Por: Camila Rosales Méndez

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