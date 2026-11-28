Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda en Turrialba, Cartago, el pasado viernes.

Se trata de dos hombres de apellidos Morales y Barboza, ambos de 28 años, quienes presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

¿Qué más se sabe?

Según el informe judicial, el caso ingresó a las autoridades alrededor de la 1:30 p. m., luego de que el propietario del inmueble, ubicado en el sector de Parcelas de La Flor, en Pilón de 3X, se acercara a una vivienda que alquilaba a las víctimas.

El dueño habría observado que la casa estaba abierta y, al no obtener respuesta de los inquilinos, se asomó por una ventana, donde encontró los cuerpos. Posteriormente, dio aviso a las autoridades.

En el sitio, los agentes judiciales localizaron indicios balísticos y estimaron que las víctimas tenían aproximadamente un día y medio de fallecidas. Además, vecinos habrían reportado haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

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Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para realizarles las respectivas autopsias y determinar con exactitud las circunstancias de las muertes.