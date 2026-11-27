Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Los conductores podrían recibir diciembre con una importante disminución en el precio de los combustibles. Una propuesta sometida a consulta pública plantea rebajas para la gasolina súper, la regular y el diésel.

De acuerdo con los montos divulgados, la gasolina súper bajaría ₡28 por litro, al pasar de ₡805 a ₡777.

Regular tendría cambio radical

La disminución más fuerte sería para la gasolina regular, cuyo precio pasaría de ₡807 a ₡704. Esto representa una rebaja de ₡103 por litro.

Por su parte, el diésel tendría una reducción de ₡9, con un nuevo precio propuesto de ₡798 por litro.

Los precios todavía no están definidos

Es importante aclarar que estos montos aún no son definitivos. La propuesta debe pasar por la valoración de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que podrá confirmar los ajustes o modificar las rebajas planteadas.

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Una vez que la entidad defina los nuevos precios, estos deberán cumplir con el proceso correspondiente antes de entrar en vigencia.