Un hombre murió esta mañana tras sufrir un violento accidente en la autopista General Cañas, sentido San José-Alajuela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indentificó a la víctima.

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Accidente

Según muestran imágenes, el el motociclista colisiona contra un vehículo, pierde el control de la moto y cae en el carril derecho, donde le pasa por encima un autobús que transitaba por la zona.

Identidad de la víctima que murió en el accidente de la General Cañas

Se trata de un hombre de apellido Valle, de 22 años.

Alcoholemia

Al conductor del autobús le realizaron la alcoholemia y resultó negativa.

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