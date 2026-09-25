Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un hombre fue asesinado producto de un “candado chino” la tarde este jueves 24 de setiembre, en el centro de San José. El ahora fallecido ya fue identificado por autoridades.

¿Cómo se dio el asesinato del hombre en el centro de San José?

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, un ciudadano de nacionalidad nicaragüense, de apellido López, caminaba por vía pública cuando lo abordaron dos sujetos.

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En apariencia, uno de ellos lo habría sujetado del cuello mientras otro lo despojaba de sus pertenecias. A la llegada de los cuerpos de emergencia, declararon a la víctima sin signos vitales.

¿Qué pasó con los sospechosos?

Huyeron del lugar tras la agresión. El caso se mantiene en investigación.

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