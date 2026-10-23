(FOTOS) Asesinan a hombre y lo dejan tirado entre las piedras

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Durante la mañana de este 23 de octubre se presentó el asesinato de un hombre, que dejaron tirado en medio de las piedras, en Bananito de Limón.

Hecho se reportó a las autoridades a eso de las 10:50 a.m.

Asesinato de hombre

Según el reporte, cuerpos de emergencia abordaron un hombre, de aproximadamente 45 años, sin signos vitales.

Heridas

La víctima mortal presenta heridas por arma de fuego. Ya se reporta la presencia de Fuerza Pública custodiando la escena.

Información en desarrollo.

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