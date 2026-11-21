Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres que murieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en el centro de San José. Se trata de dos hermanos de apellidos Arce, de 25 y 27 años.

El choque ocurrió después de las 4 a. m. sobre avenida segunda, frente a Caja de Ande, en el distrito de Catedral.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, los hermanos viajaban en un automóvil cuando, por razones que aún están bajo investigación, el vehículo colisionó con otro carro que circulaba en el mismo sentido.

Otro más resultó herido

Tras el impacto, el automóvil de los hermanos salió proyectado y chocó contra un poste. Ambos murieron en el sitio, mientras que un tercer hombre que viajaba con ellos fue trasladado a un centro médico.

Al conductor del otro vehículo involucrado le practicaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

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Los cuerpos de los hermanos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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