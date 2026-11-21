Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Dos hombres murieron tras recibir impactos de bala en dos ataques registrados la noche de este viernes en Barranca, Puntarenas, con apenas 20 minutos de diferencia.
La primera emergencia ocurrió a las 10:15 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre adulto con heridas por arma de fuego. Los socorristas lo declararon sin signos vitales en el lugar.
A las 10:35 p. m., los cruzrojistas recibieron otro llamado por un hombre joven con heridas de bala en el mismo distrito. Al llegar, también lo declararon fallecido.
Las autoridades identificaron a una de las víctimas con el apellido Rojas de 20 años. Se desconoce si los ataques armados tienen alguna relación, o su tiempo y lugar son mera coincidencia.
Le puede interesar: Choque deja dos muertos y un herido en San José
La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico para atender cada emergencia.