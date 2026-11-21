Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Dos hombres murieron tras recibir impactos de bala en dos ataques registrados la noche de este viernes en Barranca, Puntarenas, con apenas 20 minutos de diferencia.

La primera emergencia ocurrió a las 10:15 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre adulto con heridas por arma de fuego. Los socorristas lo declararon sin signos vitales en el lugar.

Segundo ataque ocurrió 20 minutos después

A las 10:35 p. m., los cruzrojistas recibieron otro llamado por un hombre joven con heridas de bala en el mismo distrito. Al llegar, también lo declararon fallecido.

Las autoridades identificaron a una de las víctimas con el apellido Rojas de 20 años. Se desconoce si los ataques armados tienen alguna relación, o su tiempo y lugar son mera coincidencia.

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La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico para atender cada emergencia.