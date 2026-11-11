Asesinan a joven dentro de carro: al menos 19 casquillos quedan en la escena

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un ataque a balazos en Limón cobró la vida de un joven de apellido Montenegro, de 23 años, este martes por la noche.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que varios sujetos lo interceptaron mientras permanecía dentro de un carro. El hecho ocurrió cerca de las 11:30 p. m. en Barrio Quinto.

Según el reporte preliminar, la víctima estaba en un vehículo estacionado en vía pública cuando los atacantes llegaron al lugar en otro automóvil.

Sujetos dispararon contra el joven

De acuerdo con la información del OIJ, los sujetos abordaron a Montenegro y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones.

El reporte no precisa cuántas personas participaron en la agresión.

Tras los disparos, trasladaron al joven a un centro médico. Sin embargo, el personal del hospital lo reportó fallecido a su ingreso.

OIJ recolectó al menos 19 casquillos

Como parte de las diligencias en Barrio Quinto, los agentes judiciales inspeccionaron el sitio y recolectaron al menos 19 casquillos tras el ataque a balazos en Limón.

La información preliminar no detalla el motivo de la agresión ni identifica a los responsables.

El reporte tampoco precisa hacia dónde huyeron los sujetos después de disparar contra el vehículo en el que permanecía Montenegro.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.