Identifican a fallecido por brutal balacera: mujer resultó herida

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que falleció por brutal balacera en el sector de La Unión, Cartago. Hecho ocurrió en horas de la tarde de este 10 de noviembre y además dejó una mujer herida.
La víctima mortal, al parecer viajaba en un vehículo al momento en que lo atacaron.
Según el informe preliminar, al ahora fallecido supuestamente lo acompañana una femenina. En un momento, dos sujetos en motocicleta los abordan y sin media palabra alguna, les disparan en varias ocasiones.
El masculino resultó herido en cabeza cuello y espalda. Este falleció en el sitio.
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Resultó herida en sus extremidades inferiores. La trasladaron al hospital Max Peralta.
Se trata de un hombre, de apellido Solís, de 34 años.
El caso continúa en investigación.