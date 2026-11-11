Hombre muere tras quedar prensado debajo de vehículo

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un hombre murió la mañana de este 11 de noviembre tras quedar prensado debajo de un vehículo en el sector de Esparza, Puntarenas.

Cruz Roja recibió el reporte del accidente a eso de las 5:18 a.m.

¿Qué pasó?

Según el reporte preliminar, se dio la colisión de una motocicleta contra un vehículo. En el sitio se ubicó a un masculino de aproximadamente 25 años, quien se encontraba sin signos vitales y permanecía prensado debajo del vehículo.

Hombre fue liberado por los presentes

Personas que estaban en el lugar, al ver el accidente, ayudaron a liberar a la víctima, previo a la llegada de las autoridades,

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.