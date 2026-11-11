Hombre muere tras quedar prensado debajo de vehículo

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Un hombre murió la mañana de este 11 de noviembre tras quedar prensado debajo de un vehículo en el sector de Esparza, Puntarenas.
Cruz Roja recibió el reporte del accidente a eso de las 5:18 a.m.
Según el reporte preliminar, se dio la colisión de una motocicleta contra un vehículo. En el sitio se ubicó a un masculino de aproximadamente 25 años, quien se encontraba sin signos vitales y permanecía prensado debajo del vehículo.
Personas que estaban en el lugar, al ver el accidente, ayudaron a liberar a la víctima, previo a la llegada de las autoridades,
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