Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La inteligencia artificial se animó a pronosticar el resultado del partido amistoso entre Argentina y Costa Rica, y las respuestas llamaron la atención por una coincidencia entre diferentes plataformas.

Consultamos a ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot y Grok, sobre el posible marcador del encuentro. Las cuatro herramientas coincidieron en el mismo resultado: una victoria de Argentina por 3-0 frente a la Tricolor.

Además del marcador, ChatGPT se animó a elegir al posible jugador del partido. Su candidato fue el delantero argentino Julián Álvarez, de quien destacó su movilidad, capacidad para aprovechar los espacios y su reciente anotación ante Uruguay.

La predicción también contempla que Álvarez marque un gol y participe en otra anotación. Como alternativa, mencionó a Nico Paz como uno de los futbolistas que podrían destacar durante el compromiso.

Aunque las cuatro predicciones apuntan a un triunfo argentino, se trata únicamente de pronósticos generados por inteligencia artificial.

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El resultado definitivo se conocerá en la cancha, cuando ambas selecciones se enfrenten este martes 17 de noviembre. Podrá disfrutar de la previa del encuentro con la cobertura Deportes Repretel a partir de las 3:00 p. m.

Escrito por: Daniel Palma Durán.