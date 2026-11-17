Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica tendrá dos bajas para el partido amistoso frente a Argentina, programado para este martes 17 de noviembre. Diego Mesén no podrá participar por sanción, mientras que Roan Wilson se perderá el compromiso debido a una lesión.

En el caso de Mesén, la suspensión se debe a la tarjeta roja directa que recibió durante el encuentro del pasado viernes ante Ecuador.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó la decisión luego de realizar una consulta ante las autoridades disciplinarias de la FIFA.

Según el Código Disciplinario de este organismo, las expulsiones directas implican automáticamente un partido de suspensión. Además, cuando la sanción ocurre en un amistoso, debe cumplirse en el siguiente encuentro de la misma categoría.

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Pese a no estar habilitado para jugar ante Argentina, Mesén permanecerá trabajando con el grupo de la Tricolor bajo las órdenes del técnico Bryan Ruiz.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.