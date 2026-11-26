Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica a un centro médico luego de sufrir una caída mientras viajaba en bicicleta, en Pandora, en el sector de Valle La Estrella, Limón.

La emergencia se reportó a las 8:44 p. m. del miércoles 25 de noviembre, cuando solicitaron la intervención de la Cruz Roja Costarricense para atender al paciente.

¿En qué condiciones encontraron al hombre?

Según informó el cuerpo de emergencias, los cruzrojistas hallaron al hombre inconsciente y le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

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Debido a su condición, los paramédicos lo trasladaron de emergencia a la Clínica de Valle La Estrella, donde quedó bajo atención médica.

Para atender el incidente, la institución desplazó una unidad básica.

De momento, las autoridades no brindan detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída ni sobre la evolución del estado de salud del paciente.

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Escrito por: Aneisha Cortés