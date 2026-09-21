Hombre queda crítico tras accidente de tránsito

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un hombre adulto resultó gravemente herido tras un accidente entre un vehículo y una motocicleta ocurrida en Parrita, Puntarenas.

Según el reporte de la Cruz Roja, el paciente fue atendido por una unidad básica y presentó múltiples traumas en su cuerpo tras la herida.

¿Cuál es su estado?

El hombre fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Parrita para recibir atención médica.

De momento, las autoridades se mantienen en investigaciones para determinar las causas del accidente, así como para informar el estado del herido.

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