Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un hombre adulto falleció la noche de este lunes luego de recibir varios disparos en Paquera de Puntarenas.

La emergencia se reportó a las 10:57 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió el llamado para atender a una persona herida por arma de fuego.

¿En cuáles partes del cuerpo recibió los impactos el hombre?

Los disparos alcanzaron el tórax, el abdomen, los brazos y las piernas. Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a la víctima sin signos vitales.

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Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la identidad del fallecido.

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Escrito por: Aneisha Cortés