Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un hombre de apellido Morales, de 30 años, falleció el martes 24 de noviembre luego de recibir múltiples impactos de arma de fuego mientras viajaba en un vehículo, en Poás de Aserrí.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el hombre?

Según la información preliminar, varios sujetos que se desplazaban en otro vehículo interceptaron el automóvil en el que se trasladaba Morales y dispararon en repetidas ocasiones contra este.

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Los impactos de bala le provocaron la muerte en el sitio, por lo que las autoridades judiciales realizaron las diligencias correspondientes.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para realizarle la respectiva autopsia.

De momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la identidad y el paradero de los sospechosos.

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Escrito por: Aneisha Cortés