Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

ManpowerGroup abrió 150 puestos de trabajo para operarios de ensamblaje en la Zona Franca El Coyol, en Alajuela.

¿Cuáles son los requisitos para el trabajo?

Las personas interesadas deben tener primaria completa y disponibilidad para iniciar labores de forma inmediata.

Quienes obtengan uno de los puestos se encargarán de ensamblar dispositivos médicos y cumplir con los procedimientos y controles de calidad establecidos durante la producción.

La jornada será de lunes a viernes, de 10:30 p. m. a 6:00 a. m. Las personas seleccionadas finalizarán sus labores los sábados a las 6:00 a. m. y retomarán sus funciones el lunes siguiente a las 10:30 p. m.

¿Qué beneficios recibirán las personas contratadas?

Uno de los principales beneficios será el servicio de transporte, que recogerá a los trabajadores en sus viviendas y los llevará de regreso al finalizar la jornada nocturna. Además, podrán formar parte de una asociación solidarista.

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Quienes deseen participar en el proceso de selección deben enviar su currículum actualizado al correo electrónico [email protected].

ManpowerGroup informó que mantendrá la contratación de personal para el turno nocturno durante diciembre.

Escrito por: Aneisha Cortés