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ManpowerGroup abrió 150 puestos de trabajo para operarios de ensamblaje en la Zona Franca El Coyol, en Alajuela.
Las personas interesadas deben tener primaria completa y disponibilidad para iniciar labores de forma inmediata.
Quienes obtengan uno de los puestos se encargarán de ensamblar dispositivos médicos y cumplir con los procedimientos y controles de calidad establecidos durante la producción.
La jornada será de lunes a viernes, de 10:30 p. m. a 6:00 a. m. Las personas seleccionadas finalizarán sus labores los sábados a las 6:00 a. m. y retomarán sus funciones el lunes siguiente a las 10:30 p. m.
Uno de los principales beneficios será el servicio de transporte, que recogerá a los trabajadores en sus viviendas y los llevará de regreso al finalizar la jornada nocturna. Además, podrán formar parte de una asociación solidarista.
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Quienes deseen participar en el proceso de selección deben enviar su currículum actualizado al correo electrónico [email protected].
ManpowerGroup informó que mantendrá la contratación de personal para el turno nocturno durante diciembre.
Escrito por: Aneisha Cortés